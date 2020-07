Il coronavirus piomba su Kim Jong-un. Allerta massima in Corea del Nord (Di domenica 26 luglio 2020) Il Covid arriva Pyongyang. Il leader NordCoreano Kim Jong-un ha dichiarato "l`Allerta massima" per il coronavirus, dopo la scoperta del primo "caso sospetto" ufficiale nel Paese. Kim ha presieduto una riunione d`urgenza dell`ufficio politico del partito comunista, nella quale è stato deciso di attivare "un sistema di Allerta massima" per contenere il Covid-19, come ha annunciato l`agenzia di stampa ufficiale Kcna. Il caso riguarderebbe una persona uscita dalla Corea del Nord tre anni fa e rientrata lo scorso 19 luglio, "dopo aver varcato illegalmente la linea di demarcazione" con la Corea del Sud attraverso la Zona demilitarizzata (Dmz). La città di confine di Kaesong è ... Leggi su iltempo

tempoweb : Il #coronavirus piomba su #KimJongun. Allerta massima in #Corea del Nord #pyongyang #covid19 #esteri #26luglio… -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus piomba Il coronavirus piomba su Kim Jong-un. Allerta massima in Corea del Nord Il Tempo Coronavirus, positiva infermiera 26enne di Castellammare: isolata con la famiglia

L’area in cui si è verificato questo primo nuovo positivo al Covid 19 è in periferia di Castellammare di Stabia ... ma è fondamentale rispettare tutte le regole per evitare di piombare nuovamente ...

Coronavirus, Castellammare: nuovo caso di positività. La città non è più “Covid Free”

Registrato un nuovo contagio da Covid-19 nel Comune di Castellammare di Stabia. La comunicazione è stata diramata dai vertici dell’Asl stamattina. Il soggetto in questione è un’operatrice socio-sanita ...

L’area in cui si è verificato questo primo nuovo positivo al Covid 19 è in periferia di Castellammare di Stabia ... ma è fondamentale rispettare tutte le regole per evitare di piombare nuovamente ...Registrato un nuovo contagio da Covid-19 nel Comune di Castellammare di Stabia. La comunicazione è stata diramata dai vertici dell’Asl stamattina. Il soggetto in questione è un’operatrice socio-sanita ...