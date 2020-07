Commessa camici, M5s prepara la mozione di sfiducia nei confronti di Fontana (Di domenica 26 luglio 2020) Il M5s prepara una mozione di sfiducia nei confronti di Fontana. Lui si difende: “Non c’è niente di nascosto”. MILANO – Il M5s prepara una mozione di sfiducia nei confronti di Attilio Fontana. Nelle prossime ore i grillini potrebbero presentare al Consiglio Regionale la loro proposta di voto contro l’attuale governatore. L’annuncio è stato dato da Massimo De Rosa, capogruppo pentastellato in Lombardia: “Serve un atto politico coraggioso per la storia che stiamo andando a costruire. Siamo pronti a chiedere la sfiducia del presidente Fontana e chiediamo alle altre forze di opposizione di sostenere la nostra ... Leggi su newsmondo

«Ma l’Iban della società di suo cognato, Fontana non farebbe prima a chiederlo a sua moglie?». Tra il serio e il faceto — a fronte della curiosa richiesta che a metà maggio gli proveniva dallo staff d ...Un bonifico sospetto, per questo Attilio Fontana è indagato per frode in pubblica fornitura nel caso camici in Lombardia. «Il fascicolo sulla fornitura dei camici viene aperto sulla base di una segnal ...