Bartomeu: «Messi rinnova, zero dubbi. Lautaro? Abbiamo parlato con l’Inter ma ora…» (Di domenica 26 luglio 2020) Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato in una lunga intervista al Mundo Deportivo: le sue parole Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato in una lunga intervista al Mundo Deportivo. Queste le sue parole. Messi – «Problemi tra Setien e Messi? Questa domanda andrebbe posta a loro, io posso solo dire che hanno parlato a lungo nel campo di allenamento ma nessuno dei due mi ha rivelato il contenuto della discussione. Messi è un giocatore ambizioso e le sue critiche sono sempre tese al miglioramento del club. Se rinnoverà? Leo ha detto molte volte che vuole chiudere la carriera qui al Barça e sono certo che andrà così». Lautaro – ... Leggi su calcionews24

