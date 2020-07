Un concerto per studiare come si diffonde il contagio: in 4mila attesi alla “serata Covid” (Di sabato 25 luglio 2020) “Serata Covid” in Germania sotto il controllo della autorità sanitarie. No, non è uno degli scriteriati party spontanei provenienti dagli Stati Uniti, bensì un concerto vero e proprio durante il quale avverrà una simulazione monitorata dai ricercatori della Martin Luther University di Halle-Wittemberg, in collaborazione con il Ministero della Scienza della Sassonia, per comprendere la diffusione del Sars-Cov2 nei grandi eventi. Il concerto si terrà il 22 agosto 2020 a Lipsia e sul palco salirà Tim Bendzko, pop singer molto popolare in Germania sotto etichetta Sony. L’autore di un pezzone da ballo scatenato come Hoch avrà davanti a sé 4mila persone, circa 3mila in più di quelle previste, con distanziamento e tutto il resto, ... Leggi su ilfattoquotidiano

