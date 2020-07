Sant’Agata de’Goti, pronti nome e simbolo per la lista di Valentino (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de’Goti (Bn) – “Dei Goti. Nessuno escluso“. pronti nome e simbolo per la lista con cui Carmine Valentino tenterà di conquistare per la terza volta palazzo San Francesco. E quello di Sant’Agata de’Goti si annuncia come l’appuntamento elettorale più significativo per le amministrative nel Sannio. Nella città saticulana, infatti, si tornerà al voto a soli quindici mesi di distanza dalle elezioni del 2019, segnate dalla vittoria di Giovannina Piccoli. Ciò che è accaduto dopo è oramai storia nota. Alla comunità santagatese il compito di giudicare i protagonisti della crisi politica scoppiata nella notte tra il 25 e il 26 maggio. Ma in attesa che gli sfidanti ... Leggi su anteprima24

