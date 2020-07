Rogiosi Editori: un pomeriggio dedicato alla cultura sulla terrazza delle Arcate (Di sabato 25 luglio 2020) Rogiosi Editore presenta “Inferno 1860” di Marco Lapegna e “Nel nome del mare” di Oreste Ciccariello, due nuovi volumi entrati nel catalogo della casa editrice a luglio. Martedì 28 luglio, dalle 18.00 alle 21.00, sulla terrazza delle Arcate, in via Aniello Falcone 249, Rogiosi Editore propone un pomeriggio di cultura, con la presentazione di “Inferno 1860” … Leggi su 2anews

2a News

Martedì 28 luglio, dalle 18 alle 21, sulla terrazza delle Arcate in via Aniello Falcone, Rogiosi Editore propone un pomeriggio di cultura, con la presentazione di “Inferno 1860” di Marco Lapegna e “Ne ...È in tutte le librerie e sui canali online “Inferno 1860 – Un noir napoletano” di Marco Lapegna (400 pagine, € 18,00). Con questo poliziesco, che rientra nella collana Rosso&Nero delle edizioni Rogios ...