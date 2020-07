Regno Unito, Mincione definisce il piano di salvataggio e rilancio della Kipre (Di sabato 25 luglio 2020) Dopo una lunga trattativa e un processo non certo facile di accordo, Raffaele Mincione ha definito il percorso di salvataggio del gruppo alimentare friuliano Kipre. In particolare, il finanziere basato a Londra, attraverso Wrm Group ha messo sul piatto la cifra di 40 milioni per avviare il rilancio dell’azienda attiva sul settore della produzione dei prosciutti con i brand Principe e King. Contestualmente, il nuovo proprietario ha depositato un accordo di ristrutturazione dei debiti societari con un pool di 21 banche. E successivamente all’omologazione dell’accordo, Wrm Group acquisirà il 100% di Kipre (170 milioni di ricavi nel 2018) attraverso il fondo Athena Capital. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

