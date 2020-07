L’Italia ha sborsato alla Ue più di 100 miliardi dal 2000. Ecco perché è (e resterà) contribuente netto (Di sabato 25 luglio 2020) Roma, 25 lug – Quanto ci costa la partecipazione all’Unione Europea? In media oltre 5 miliardi l’anno, euro più euro meno: la differenza fra quanto versiamo a Bruxelles e quanto riceviamo dalle istituzioni comunitarie. Sono queste le cifre che consentono di parlare dell’Italia come di un “contribuente netto”. Italia contribuente netto I dati aggiornati sono stati scovati dall’account twitter Canale Sovranista, che è andato a spulciare la versione appena pubblicata dell’Annuario statistico curato dalla Ragioneria Generale dello Stato. E’ qui, al capitolo 4.2 – “I flussi finanziari tra l’Italia e l’Unione Europea” – che si trova la nostra posizione nei confronti del consesso ... Leggi su ilprimatonazionale

