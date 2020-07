Inchiesta San Matteo-Diasorin, in una chat il nome di Salvini (Di sabato 25 luglio 2020) Indagati i vertici del Policlinico San Matteo e della Diasorin. Disposte perquisizioni dalla Procura di Pavia. PAVIA – I vertici del Policlinico San Matteo e della Diasorin risultano indagati per peculato e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. L’Inchiesta è scattata dopo la decisione da parte del Tar e del Consiglio di Stato di annullare l’accordo sui test sierologici per l’utilizzo di risorse pubbliche. La Procura di Pavia ha ordinato perquisizioni domiciliari nei confronti delle persone finite nel mirino dei magistrati. L’indagine L’indagine è iniziata dopo la decisione del Tar di annullare l’accordo tra il Policlinico e la Diasorin. Come riportato da Fanpage, nel mirino della Procura sono ... Leggi su newsmondo

