Genoa-Inter, Lukaku: “Persi troppi punti, quanti rimpianti” (Di sabato 25 luglio 2020) “Ho rimpianti, perché abbiamo perso troppi punti. Ma dobbiamo continuare a lavorare. A livello personale sono contento per la doppietta. Mentre a livello collettivo penso che possiamo fare di più. Dobbiamo concludere questo campionato nella posizione più alta possibile”. Queste le parole di Romelu Lukaku, autore di una doppietta nel 3-0 che ha permesso all’Inter di uscire con i tre punti dal campo del Genoa. Poi sull’Europa League: “Per noi è importante avere ancora una competizione. Siamo pronti e servirà duro lavoro per sperare di vincere questo trofeo”, ha concluso Lukaku ai microfoni di Sky Sport. Leggi su sportface

