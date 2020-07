Colloquio telefonico tra Conte ed Erdogan (Di domenica 26 luglio 2020) Colloquio telefonico tra il premier Conte e il presidente turco Erdogan, il comunicato di Palazzo Chigi. ROMA – Nel pomeriggio di sabato 25 luglio 2020 è andato in scena un Colloquio telefonico tra il premier Conte e il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. A riferire la telefonata in un comunicato Palazzo Chigi precisando che al centro di questo bilaterale c’è stata la questione libica. L’obiettivo da parte dell’Italia è quello di assicurare una rapida e duratura cessazione delle ostilità e la ripresa del dialogo politico. La discussione ha toccato anche altri temi come, per esempio, la situazione attuale nel Mediterraneo orientale, i rapporti tra Unione Europea e Turchia e le relazioni ... Leggi su newsmondo

