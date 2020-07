Calciomercato – L’Inter apre ad un nuovo prestito di Lazaro al Newcastle: serve l’obbligo di riscatto (Di sabato 25 luglio 2020) Lazaro non rientra nei piani dell’Inter Acquistato solamente un anno fa dall’Herta Berlino, l’esperienza all’Inter di Valentino Lazaro potrebbe essere già giunta al termine. L’austriaco è stato ceduto a gennaio in prestito al Newcastle che ora sta lavorando con il club nerazzurro per prolungare il prestito per un’altra stagione. Secondo quanto riportato dal tabloid The Shields Gazette, il club nerazzurro per venire incontro al club inglese potrebbe abbassare la cifra del riscatto, che però diventerebbe obbligatorio assicurandosi così la cessione del giocatore al termine della stagione 2020/2021. Da segnalare l’interesse per l’austriaco, sempre secondo il tabloid, da parte del Lipsia e dell’Herta ... Leggi su intermagazine

