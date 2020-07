Bettini (Pd): “Conte leader ‘fresco’, guidi le alleanze anti destre” (Di sabato 25 luglio 2020) ROMA – “Conte deve restare nell’arena politica. Per certi aspetti e’ piu’ nuovo e fresco rispetto alla classe dirigente che lo circonda. Sono sicuro che non vorra’ fare un suo partito, ma rimanere il capo una coalizione competitiva per battere la destra. Esagerata autostima? Per come lo conosco mi pare con i piedi per terra e con la serenita’ di quelli che sanno di avere nella vita la loro professione e il loro autonomo prestigio”. Cosi’ Goffredo Bettini, componente della direzione nazionale del Pd in un’intervista alla Stampa commenta l’attualita’ politica e i possibili scenari futuri del Governo, di Conte e del centrosinistra. Leggi su dire

