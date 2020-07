Wta Palermo 2020: in dubbio la presenza di Simona Halep? (Di venerdì 24 luglio 2020) Brutte notizie per la tennista rumena Simona Halep e per i tanti fan che non vedevano l’ora di vederla in azione in Sicilia, ai nastri di partenza del Wta di Palermo 2020. A partire da oggi venerdì 24 luglio, chiunque provenga dalla Romania o dalla Bulgaria sarà costretto ad osservare una quarantena di 14 giorni una volta approdato in Italia. La numero 2 del ranking Wta ha trascorso questo periodo di lockdown proprio nel suo paese natale, come testimoniano le numerose foto postate sui social, dunque non è detto che possa esserci in quel di Palermo. Pochi giorni fa, inoltre, Halep aveva annunciato che avrebbe preso parte al Wta di Praga, in programma dal 10 al 16 agosto. Leggi su sportface

Brutte notizie per la tennista rumena Simona Halep e per i tanti fan che non vedevano l’ora di vederla in azione in Sicilia, ai nastri di partenza del Wta di Palermo 2020. A partire da oggi venerdì 24 ...

Il Governo cinese ha deciso che non ospiterà eventi sportivi internazionali nel 2020 a seguito della pandemia di Covid-19, saltano Shanghai Masters e China Open, oltre alle Wta Finals Atp e Wta hanno ...

