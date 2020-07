Sassuolo, i convocati di De Zerbi per il Napoli: out Boga (Di venerdì 24 luglio 2020) Il tecnico del Sassuolo, De Zerbi, ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Napoli. Ecco la lista completa: Portieri: Consigli, Pegolo, Turati. Difensori: Ferrari, Kyriakopoulos, Magnani, Marlon, Muldur, Peluso, Piccinini, Rogerio, Toljan. Centrocampisti: Djuricic, Ghion, Magnanelli, Mercati, Locatelli, Traoré. Attaccanti: Berardi, Caputo, Haraslin, Raspadori, Manzani. FOTO: Zimbio L'articolo Sassuolo, i convocati di De Zerbi per il Napoli: out Boga proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

