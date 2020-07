Sala, Gori, Bonaccini e Bentivogli, la task force democratica di cui abbiamo bisogno per ripartire (Di venerdì 24 luglio 2020) Quando ho letto che Giuseppe Conte aveva intenzione di nominare un’altra task force per capire stavolta come spendere operativamente i soldi europei stanziati per accudire il malato d’Europa, cioè il paese che lui stesso amministra male da due anni prima con Salvini e ora col Partito democratico, ho pensato a uno scherzo di quel burlone di Rocco Casalino. Ma quando ho capito che il premier diceva sul serio ho pensato che probabilmente la task force sarà soltanto il primo passo del solito valzer, cui seguirà un altro giro di Stati generali tra la fine dell’anno e l’inizio del prossimo, in modo da prendere ancora tempo, mostrarsi attivi e dinamici, fare ammuina non sapendo fare altro che non sia assistenzialismo e danni all’economia reale e alla credibilità del ... Leggi su linkiesta

Un signore gentile e sorridente, sempre a disposizione. Che, una volta in pensione dopo tanti anni in Comune e dopo un passaggio nella squadra di Expo, aveva deciso di impegnarsi nelle campagne eletto ...

Forse che, De Luca lo ha magari dimenticato, i sindaci di Milano e Bergamo sono Giuseppe Sala e Giorgio Gori, ovvero quelli che il suo partito, il Partito democratico, considera i migliori cavalli di ...

