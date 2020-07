Regione Puglia, un Premio per chi si è laureato in lockdown: a settembre 'Smart Graduation day' (Di venerdì 24 luglio 2020) BARI - Durante i mesi di chiusura delle università per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, moltissimi studenti e studentesse sono stati costretti a laurearsi in modalità telematica, privandosi di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

ivanscalfarotto : Il governo, ha reso noto la Ministra @elenabonetti, ha diffidato la Regione Puglia. Vedremo se dovrà essere Roma a… - LauraGaravini : #Puglia regione dinamica e moderna. Grave che il suo presidente non lo sia altrettanto. E non preveda… - CarloCalenda : Emiliano incarna il peggio della politica. Se in Puglia siamo divisi la colpa non è di chi sostiene un candidato ri… - fisco24_info : Il governo diffida la Puglia: doppia preferenza di genere entro il 28 luglio: Dopo l’informativa del ministro Bocci… - attilasarti : RT @lisanoja: La regione Puglia a guida Emiliano ha ricevuto una diffida perché il suo consiglio regionale non si è ancora adeguato alla le… -