Omicidio Serena Mollicone, rinviati a giudizio i cinque indagati (Di venerdì 24 luglio 2020) cinque rinviati a giudizio per la morte di Serena Mollicone. La ragazzina, allora 18enne, scomparve l′1 giugno 2001 e fu rtrovata senza vita - con mani e piedi legati e un sacchetto in testa - dopo due giorni in un boschetto a pochi chilometri da casa, ad Arce, in provincia di Frosinone. Suo padre Guglielmo morto da poco, non ha mai smesso di cercare la verità.“Siamo soddisfatti, abbiamo ottenuto quello che avevamo chiesto che è il massimo che potevamo ottenere. Un pensiero forte va Gugliemo, se fosse stato vivo avrebbe vissuto anche lui questa soddisfazione. Questo risultato è stato raggiunto anche grazie al suo coraggio e alla sua perseveranza”, ha detto all’Adnkronos l’avvocato Dario De Santis, legale della famiglia.I rinviati a ... Leggi su huffingtonpost

