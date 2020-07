MotoGP Jerez, Libere1, bene Rossi: è 2° alle spalle di Vinales (Di venerdì 24 luglio 2020) Le Yamaha restano davanti. Nella prima sessione di Libere del GP di Andalusia, sulla stessa pista di Jerez dove domenica scorsa si è aperto il mondiale 2020 , le M1 di Iwata confermano di essere in ... Leggi su gazzetta

SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Bello per tutti se Marquez corre a Jerez'. VIDEO #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - SkySportMotoGP : Non solo Marquez, Crutchlow e Rins correranno il GP di Jerez #MotoGP #SkyMotori #SkyMotoGP - SkySportMotoGP : ?? Yamaha davanti a tutti nelle #FP1 ?? Che reazione per Rossi, a meno di due decimi dal miglior crono 1?????… - gigi00379219 : RT @Corriere: MotoGp a Jerez: Viñales e Rossi i più veloci nelle prime prove libere - BreakingItalyNe : RT @Corriere: MotoGp a Jerez: Viñales e Rossi i più veloci nelle prime prove libere -