Monza, Brocchi fa sognare i tifosi: “Allenerei volentieri Ibrahimovic” (Di venerdì 24 luglio 2020) Cristian Brocchi fa sognare i tifosi del Monza. L'ex allenatore del Milan nel corso di un'intervista rilasciata per Sky Sport ha parlato dei risultati ottenuti, della prossima stagione e della suggestione Ibrahimovic.LA SERIE Bcaption id="attachment 974795" align="alignnone" width="1148" screenshot Monza (twitter)/captionLe parole dell'allenatore in merito alla promozione: "Per la promozione in B c’è stata una grande soddisfazione, anche se non abbiamo potuto festeggiare, questo primo traguardo è una tappa che ci porta verso l’obiettivo della società e il sogno di tutti noi: la festa che non abbiamo fatto adesso, speriamo di farla in un futuro molto vicino".LA MENTALITÀ - "Guido un gruppo di ragazzi che hanno voglia di fare qualcosa di bello, era una ... Leggi su itasportpress

angeloinitaly : RT @MilanNewsit: Monza, Brocchi su Pioli: 'Conferma strameritata, sta facendo un grandissimo lavoro' - sportli26181512 : Monza, Brocchi su Pioli: 'Conferma strameritata, sta facendo un grandissimo lavoro': Intervenuto a SkySport24, Cris… - MilanNewsit : Monza, Brocchi su Pioli: 'Conferma strameritata, sta facendo un grandissimo lavoro' - Mediagol : #VIDEO #Monza, premi e sogni: Brocchi alza la Coppa del trionfo in Serie C, Galliani e Ibrahimovic… - Mediagol : #Monza, Brocchi: “Ibrahimovic? Non vorrei essere frainteso. Zlatan e il Milan…” -