Milan, Salvini: “Conferma Pioli? Sono contento, era sciocco fare diversamente” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Sì, io Sono contento perché Sono molto concreto. In base ai risultati mi sembrava sciocco fare il contrario. Il Milan ha cambiato 35 allenatori negli ultimi anni, e se ce n’è uno che infila una serie di prestazioni convincenti perché cambiare?”. Ai microfoni di Radio Lady Matteo Salvini, noto tifoso del Milan, dice la sua sulla conferma di Stefano Pioli alla guida della squadra rossonera. Il leader della Lega parla poi più in generale di questo campionato a suo dire falsato: “Se poi mi viene chiesto se questo è un vero campionato vi dico di no. Perché gli stadi vuoti e silenziosi Sono quanto di più triste ci possa essere, e mi chiedo: se ... Leggi su sportface

