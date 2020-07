Lotta Sambo e il suo sviluppo nel tempo (Di venerdì 24 luglio 2020) Lotta Sambo nell’Armata Rossa Oggi vogliamo parlarvi di uno stile di combattimento e sport presente fin dalle origini dell’Unione Sovietica: La Lotta Sambo (in russo: са́мбо, самозащита без оружия). La parola “Sambo” è l’acronimo di samozashchita bez oruzhiya, che letteralmente si traduce in “autodifesa senza armi”. Il Sambo , si sviluppo per neccessità dell’NKVD sovietico e dell’Armata Rossa. L’obbiettivo è, migliorare le capacità di combattimento corpo a corpo dei militari. Fú studiato per essere una fusione ... Leggi su sport.periodicodaily

