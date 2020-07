I 13 morti in carcere, dimenticati e considerati “vite minori” (Di venerdì 24 luglio 2020) Ho firmato l’appello di Diritti Globali perché sia fatta chiarezza sulle 13 morti avvenute all’indomani delle proteste nelle carceri. Ritengo inacettabile che a più di quattro mesi di distanza da quei tragici fatti, le morti di Marco Boattini, Salvatore Cuono Piscitelli, Slim Agrebi, Artur Iuzu, Hafedh Chouchane, Lofti Ben Masmia, Ali Bakili, Erial Ahmadi, Ante Culic, Carlo Samir Perez Alvarez, Haitem Kedri, Ghazi Hadidi e Abdellah Rouan, siano ancora avvolte nel mistero e liquidate, come è avvenuto, con espressioni del tipo “l’ipotesi più plausibile è…”, “i decessi sembrano per lo più riconducibili a…”.Parole vaghe e pronunciate senza alcun rispetto delle regole e della trasparenza, tipiche di un regime autoritario e non di uno stato di diritto; in ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : I 13 morti in carcere, dimenticati e considerati “vite minori” - Carmela_oltre : RT @HuffPostItalia: I 13 morti in carcere, dimenticati e considerati “vite minori” - redellerose : RT @HuffPostItalia: I 13 morti in carcere, dimenticati e considerati “vite minori” - EugenioCardi : RT @HuffPostItalia: I 13 morti in carcere, dimenticati e considerati “vite minori” - sadape54 : RT @HuffPostItalia: I 13 morti in carcere, dimenticati e considerati “vite minori” -

Ultime Notizie dalla rete : morti carcere I 13 morti in carcere, dimenticati e considerati “vite minori” L'HuffPost Almeno 85 pugnalate e il gas aperto per far saltare tutto: la furia omicida del bancario

I carabinieri che sono andati a prenderlo lo descrivono come una persona "normale". Un lavoro fisso, una famiglia alle spalle, una compagna ormai stabile. Anche nel suo passato non sembra esserci null ...

Lotta all'apartheid: con Mlangeni finisce una generazione

Steven Biko (morto nel 1977) e Nelson Mandela (morto nel 2013 ... Anche lui trascorse parte della sua vita in carcere, ben 26 anni, ossia da quando nel 1963 il processo di Rivonia stabilì che fosse ...

I carabinieri che sono andati a prenderlo lo descrivono come una persona "normale". Un lavoro fisso, una famiglia alle spalle, una compagna ormai stabile. Anche nel suo passato non sembra esserci null ...Steven Biko (morto nel 1977) e Nelson Mandela (morto nel 2013 ... Anche lui trascorse parte della sua vita in carcere, ben 26 anni, ossia da quando nel 1963 il processo di Rivonia stabilì che fosse ...