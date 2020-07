Commessa fa la cresta sugli incassi del negozio di intimo: in 4 anni si intasca oltre 1,2 milioni di euro (Di venerdì 24 luglio 2020) Ha sottratto , secondo i calcoli dei carabinieri, oltre un milione di euro dal negozio di abbigliamento intimo in cui lavorava come Commessa , trattenendo un po' alla volta, dal 2013 al 2017, parte ... Leggi su leggo

leggoit : Commessa fa la cresta sugli incassi del negozio di intimo: in 4 anni intasca oltre 1,2 milioni di euro - Roseinfiore : RT @Gazzettino: Commessa fa la cresta sugli incassi del negozio di intimo: in 4 anni si intasca oltre 1,2 milioni di euro - Marco_Zum : Commessa fa la cresta sugli incassi del negozio di intimo: in 4 anni si intasca oltre 1,2 milioni di euro - settenichelino : Commessa fa la cresta sugli incassi del negozio di intimo: in 4 anni intasca oltre 1,2 milioni di euro… - Fraboys69 : RT @Gazzettino: Commessa fa la cresta sugli incassi del negozio di intimo: in 4 anni si intasca oltre 1,2 milioni di euro -