«Al Cotugno i ricoverati sono raddoppiati in una settimana. I casi sono gravi come a febbraio» (Di venerdì 24 luglio 2020) Ieri in Campania ci sono stati altri 16 positivi su 2112 tamponi. Repubblica Napoli scrive che al di là dei numeri, nella nostra regione si assiste ad una ripartenza del flusso dei contagi, soprattutto per la gravità dei casi clinici. Mercoledì al Cotugno sono approdati altri due pazienti, non solo positivi ma in Covid conclamato. Ieri ancora uno. Non si tratta di pazienti in età avanzata, anzi. I due pazienti ricoverati mercoledì sono una coppia di Giugliano. Il marito, 45enne, è arrivato già con un’insufficienza respiratoria importante. Ora si sta cercando di evitargli l’intubazione. Ieri, invece, è arrivato un ragazzo di 38 anni, appena rientrato da ... Leggi su ilnapolista

