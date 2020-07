Tranne due volte che fa l’hombre vertical, Demme fa solo due rumori: tic toc, tic toc, tic toc (Di giovedì 23 luglio 2020) Proponiamo uno stralcio delle pagelle di Parma-Napoli. Il giudizio su Diego Demme, il regista geometra tanto caro a Veleno che però ha saputo fare solo uno sterile possesso palla. Demme. Tranne due volte che fa l’hombre vertical, il geometra caro a Veleno fa solo due rumori: tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc. Il possesso logora chi ce l’ha – 5,5 Stanco, sfasato, sembrava avere la testa altrove. Il caldo certo non lo ha aiutato, ma ha fatto di tutto per rendere la serata ancora più noiosa – 5 L'articolo Tranne due volte che fa l’hombre vertical, Demme fa ... Leggi su ilnapolista

