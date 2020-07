Torino, in vendita ex Manifattura Tabacchi in Corso Regio Parco (Di giovedì 23 luglio 2020) In vendita lo storico complesso della ex Manifattura Tabacchi in Corso Regio Parco, a Torino. L’iniziativa e’ stata presentata ufficialmente questo pomeriggio dal direttore dell’Agenzia del Demanio, Antonio Agostini, e dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino. La base d’asta di 6,665 milioni di euro occupa un’area di 46mila mq. Sul complesso – realizzato in fasi successive tra il ‘700 e il ‘900 insistono vari vincoli, tutela storicoartistica, paesaggistico-ambientale, vincoli idrogeologici, un piano d’area di cui dovrà tener conto il progetto di valorizzazione. “Quella che presentiamo oggi – ha detto il direttore del Demanio, Antonio Agostini – è ... Leggi su nuovasocieta

Offerte a partire da 6,665 mln. L'asta chiude il 13 ottobre (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 lug - In vendita lo storico complesso della ex Manifattura Tabacchi in Corso Regio Parco, a Torino ...

ECONOMIA - Torino: Agenzia del Demanio - "La vendita dell'Ex Manifattura Tabacchi: una opportunita' per Torino" Ore 15,30. Corso Regio Parco 146 - Diretta streaming "Smart Spaces Hackathon - Evento di ...

ECONOMIA - Torino: Agenzia del Demanio - "La vendita dell'Ex Manifattura Tabacchi: una opportunita' per Torino" Ore 15,30. Corso Regio Parco 146 - Diretta streaming "Smart Spaces Hackathon - Evento di ...