Stefano De Martino, il settimanale Chi torna sulla vicenda pubblicando alcuni scatti inediti con Alessia Marcuzzi (Di giovedì 23 luglio 2020) Il triangolo formato da Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi ha mandato in subbuglio i fan della coppia e il mondo del gossip in generale. Nonostante la smentita da parte dei diretti interessati, compresa Belen, a tornare sull’argomento il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Nello specifico, Chi ha pubblicato un lungo retroscena … L'articolo Stefano De Martino, il settimanale Chi torna sulla vicenda pubblicando alcuni scatti inediti con Alessia Marcuzzi Leggi su dailynews24

MondoTV241 : Belen Rodriguez e Stefano De Martino si incontrano in aereoporto,ma si ignorano (VIDEO) #BelenRodriguez… - granato_serena : #BelenRodriguez, la madre avrebbe defollowato #StefanoDeMartino ?? Le ultime indiscrezioni - zazoomblog : Belen e Stefano De Martino incontro in aeroporto: succede tutto sotto gli occhi di Santiago - #Belen #Stefano… - CheDonnait : Alta tensione in aeroporto #belen #belenrodriguez #stefano #stefanodemartino #demartino #gossip #tv - gossipblogit : La mamma di Belen Rodriguez smette di seguire Stefano de Martino sui social: ecco perché (VIDEO) -