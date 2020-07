Sim Carabinieri: fiaccolata per Cerciello, ci inginocchieremo in via Cossa (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – “Ci inginocchieremo per lui e per tutte le vittime delle violenza gratuite. Abbiamo voluto organizzare una fiaccolata in onore di Mario per 3 motivi importanti: perche’ Mario da lassu’ ci riconoscera’, sapra’ che siamo noi, perche’ su ogni fiaccola arde una fiamma viva, identica alla fiamma che da secoli arde nei nostri cuori; perche’ vivo dovra’ essere il ricordo di un collega, un amico ed un fratello che e’ stato strappato alla vita, all’amore della moglie, dei genitori e alla stima e all’affetto di tutti noi Carabinieri e amici presenti;perche’ sia chiara la nostra vicinanza alla famiglia e la nostra determinazione affiche’ venga fatta luce sulla vicenda”. Cosi’ in un’intervista all’Agenzia Dire, Antonio Serpi, ... Leggi su romadailynews

MargotAleD : #Piacenza Sgomento del #SIMCARABINIERI #Carabinieri - magazine_cc : PIACENZA: SGOMENTO DEL SIM CARABINIERI - SIM_CC_Piemonte : Sindacato Militare Carabinieri Piemonte e Valle D’AostaDibattito sulla legge in discussione circa i sindacati militari. - SonSempreIoEh : quindi, immaginiamo di spostare le carte di identità su SIM. al compimento dei 14 anni i genitori si presentano col… - SIM_CC_Piemonte : Sindacato Militare Carabinieri Piemonte e Valle D’AostaGrazie ad una unica piattaforma le persone disabili potranno… -

Ultime Notizie dalla rete : Sim Carabinieri Sim Carabinieri: fiaccolata per Cerciello, ci inginocchieremo in via Cossa RomaDailyNews Piacenza, carabinieri arrestati. Le reazioni della politica e della società

Roma, 23 luglio 2020 - La notizia dell'arresto di sei carabinieri infedeli e del sequestro della loro stazione 'Levante' a Piacenza ha provocato forti reazioni del mondo istituzionale, politico e nei ...

Tentano il furto in un’abitazione, ma vengono sorpresi dai Carabinieri. In carcere tre persone di Latina

Sono residenti a Sant’Ilario. Uno dei tre è nato a Campi Salentina. Hanno messo a soqquadro la casa, ma poi sono stati arresti dai militari dell’Arma. Nella serata di ieri, a Tricase, i Carabinieri de ...

Roma, 23 luglio 2020 - La notizia dell'arresto di sei carabinieri infedeli e del sequestro della loro stazione 'Levante' a Piacenza ha provocato forti reazioni del mondo istituzionale, politico e nei ...Sono residenti a Sant’Ilario. Uno dei tre è nato a Campi Salentina. Hanno messo a soqquadro la casa, ma poi sono stati arresti dai militari dell’Arma. Nella serata di ieri, a Tricase, i Carabinieri de ...