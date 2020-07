Serie A: Udinese-Juventus 2-1 (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 23 LUG - Niente scudetto per la Juventus che, per ricucirsi il tricolore addosso, avrebbe dovuto vincere a Udine e invece è stata sconfitta 2-1 dalla squadra di casa, restando a 'soli' +... Leggi su corrieredellosport

juventusfc : KICK-OFF | ?? Importanti. IMPORTANTISSIMI. FORZA BIANCONERI, PRENDIAMOCI I TRE PUNTI! #FinoAllaFine #UdineseJuve… - Gazzetta_it : #Udinese-#Juve: incrocio scudetto, salvezza e mercato De Paul alla Juve? Causio, Virdis, Candreva... Quanti scambi… - SkySport : Udinese-Juventus, dove vedere la partita in tv ? #UdineseJuventus Alle 19:30 Su Sky Sport Serie A ? #SkySerieA… - ilpopolano : Blog Post: SERIE L'UDINESE STENDE LA SIGNORA 2-1 - - buoncalcio : #SerieA, l’Udinese beffa la Juventus: festa Scudetto solo rimandata? -

