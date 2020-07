Serie A, Lazio-Cagliari: Inzaghi recupera Jony e Correa, Zenga ritrova Simeone. Le probabili formazioni (Di giovedì 23 luglio 2020) Si conclude la 35esima giornata di Serie A.Questi ultimi turni di campionato stanno riservando delle inaspettate sorprese e dei verdetti ancora da emanare. Uno di questi sarebbe l'aritmetica qualificazione della Lazio alla Champions League del prossimo anno, distante ad oggi soltanto due punti. Nonostante le vittorie di Roma (1-6 contro la Spal) e Milan (1-2 contro il Sassuolo), la squadra di Simone Inzaghi è ormai distante ben nove lunghezze dalla zona Europa League e punta a conquistare le poche che mancano già dal match contro il Cagliari previsto per le 21:45.La sfida - in diretta esclusiva su DAZN - potrebbe riservare diverse novità negli 11 delle rispettive compagini: i padroni di casa ritroveranno in difesa Patric, ... Leggi su mediagol

