PS5, Xbox Series X e il costo dei giochi next-gen: i titoli Ubisoft non aumenteranno di prezzo inizialmente (Di giovedì 23 luglio 2020) Ubisoft ha affermato che i suoi giochi next-gen in arrivo durante il periodo delle festività natalizie rimarranno gli stessi di ora.Durante una conference call con gli investitori, il CEO di Ubisoft Yves Guillemot ha dichiarato che i giochi di nuova generazione provenienti dall'azienda avranno gli stessi prezzi dei titoli current gen, almeno durante il periodo delle vacanze invernali.Quindi i giochi dell'azienda pianificati per questo periodo si aggireranno sui $ 60. E tra questi titoli ci saranno anche Far Cry 6 e Assassin's Creed Valhalla.Leggi altro... Leggi su eurogamer

