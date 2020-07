Pazienti affetti da Covid, a Lodi un caso in terapia intensiva (Di giovedì 23 luglio 2020) Lodi, 23 luglio 2020 - Un nuovo caso in terapia intensiva all'ospedale Maggiore di Lodi. Dopo diverse settimane " Covid free ", il 10 giugno scorso i medici Lodigiani non avevano più casi di ... Leggi su ilgiorno

pairsonnalitesF : UPDIT | Coronavirus, isolati i più potenti anticorpi neutralizzanti: ... afferma il celebre scienziato David Ho (es… - pairsonnalitesN : UTC -4 | IT — Coronavirus, isolati i più potenti anticorpi neutralizzanti: ... afferma il celebre scienziato Davi… - trtelfo : RT @Aifa_ufficiale: #Covid19 Aggiornate schede informative AIFA su idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir e darunavir/cobicistat, con prove… - BonaldiTiziana : RT @IEOufficiale: Uno studio, condotto da IEO, insieme al Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano e i Me… - thomasschael : RT @Aifa_ufficiale: #Covid19 Aggiornate schede informative AIFA su idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir e darunavir/cobicistat, con prove… -

Ultime Notizie dalla rete : Pazienti affetti Pazienti affetti da Covid, a Lodi un caso in terapia intensiva IL GIORNO La telemedicina per contribuire alla riduzione delle liste di attesa

L'epidemia Covid ha portato a un un ulteriore allungamento delle liste di attesa. Sulla base dell’esperienza, ancora ridotta ma comunque significativa in termini numero di pazienti, prestazioni e cont ...

Il Consiglio dei ministri non ha formalizzato la proroga dello stato d’emergenza

In Italia lo stato d'emergenza terminerà il 31 luglio, stando a quello che il governo ha deciso fino ad ora. Perché la proroga dello stato di emergenza non è stata formalizzata nel Consiglio dei minis ...

L'epidemia Covid ha portato a un un ulteriore allungamento delle liste di attesa. Sulla base dell’esperienza, ancora ridotta ma comunque significativa in termini numero di pazienti, prestazioni e cont ...In Italia lo stato d'emergenza terminerà il 31 luglio, stando a quello che il governo ha deciso fino ad ora. Perché la proroga dello stato di emergenza non è stata formalizzata nel Consiglio dei minis ...