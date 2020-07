“Nessuno mi può Giudicare”: Cortellesi eccezionale (Di giovedì 23 luglio 2020) Era il 2011 quando nelle sale uscì Nessuno mi può Giudicare, la brillante commedia con protagonista Paola Cortellesi. Diretto da Massimiliano Bruno, al suo esordio dietro la macchina da presa, il film ricevette parecchi riconoscimenti tra cui un Nastro d’Argento come miglior commedia. Un David di Donatello venne vinto da Paola Cortellesi, ritenuta miglior attrice protagonista. A sorpresa, dunque, Nessuno mi può Giudicare si impose nel panorama della commedia italiana spodestando con i suoi premi colossi come Benvenuti al Sud e Che Bella Giornata, incassando complessivamente quasi 8 milioni di euro. Prima di raccontarvi di più vi lasciamo qui il trailer del film. Trama Nessuno mi può Giudicare racconta la storia di Alice (Paola Cortellesi), che da ricca donna del Circeo, si trova suo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

