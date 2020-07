Multe di 400 euro per chi vende gadget fascisti a Firenze. Sinistra ossessionata: «Sono un pericolo» (Di giovedì 23 luglio 2020) Sono ossessionati, vedono pericolosissimi gadget fascisti ovunque. E lanciano l’allarme. Hanno iniziato con i monumenti (Boldrini docet). Poi hanno continuato con le statue. Ora tocca ai portachiavi e alle bottiglia di vino con l’immagine del Duce. Urlano allo scandalo, anche una piccola immagine mette a rischio la democrazia. Non hanno altri argomenti, a Sinistra. E si aggrappano all’antifascismo militante. All’appello non manca il Comune di Firenze. Ha innalzato da 25 a 400 euro le sanzioni per chi fa esposizione o vendita di oggetti fascisti. Souvenir, abbigliamento “nostalgici” Sono vietati. Guai a chi li ha sulle bancarelle o nei negozi. La delibera che “protegge” dai ... Leggi su secoloditalia

