Matteo Salvini contro Vincenzo De Luca: "Ride dei morti di Covid, fa schifo" (Di giovedì 23 luglio 2020) “De Luca? Fa schifo, uno che continua a Ridere imperterrito dei morti di Brescia, Bergamo e Milano, fa schifo”. Così Matteo Salvini, a margine della conferenza stampa alla Camera, commenta le parole del governatore della Campania. “Non so se mi fa più schifo o pena”, aggiunge. In un post su Facebook ha continuato: “Invece di occuparsi di smaltire 5 milioni di ecoballe e tonnellate di rifiuti tossici, invece di riaprire i troppi ospedali che lui e la sinistra hanno chiuso, il signor De Luca passa il suo tempo a darmi del razzista e a infangare i morti.Disgustoso”.Ieri il Vincenzo De Luca aveva affermato, facendo riferimento ai giorni ... Leggi su huffingtonpost

