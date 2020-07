L’ultimo addio alle Ragazze del Centralino è una reunion sul set e un omaggio alla forza delle donne (video) (Di giovedì 23 luglio 2020) Il finale dal registro epico de Le Ragazze del Centralino continua a lasciare strascichi nostalgici: dopo l'omaggio di Netflix all'ultima (vera) Chica del Cable, una reunion del cast celebra la conclusione della saga delle centraliniste degli anni Venti che ha rappresentato la prima serie originale spagnola della piattaforma. A meno di un mese dall'uscita degli ultimi cinque episodi con cui Lidia, Oscar, Carlota e Marga si sono congedate dal pubblico, le protagoniste della serie tornano a dire addio per sempre ai loro personaggi con un video che le ritrae sul set ormai vuoto de Le Ragazze del Centralino. Nella clip di Netflix, Blanca Suárez, Ana Polvorosa, Ana Fernández e Nadia de ... Leggi su optimagazine

