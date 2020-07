Lazio, Tare: «Analizzeremo la rosa. Vogliamo essere competitivi» (Di giovedì 23 luglio 2020) Igli Tare ha parlato prima della sfida contro il Cagliari: le dichiarazioni del direttore sportivo della Lazio Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Cagliari. «Per quanto riguarda la rosa bisognerà fare un’analisi, consapevoli che la stagione che verrà sarà più difficile. Dobbiamo creare le basi per essere competitivi anche nella prossima stagione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

