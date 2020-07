La Maglie getta la verità in faccia ai buonisti: «La seconda ondata del Covid arriva con i migranti» (Di giovedì 23 luglio 2020) «Qualcuno dovrebbe spiegarci per quale ragione dobbiamo fare entrare tutti gli immigrati. E subire i danni che ci portano». Maria Giovanna Maglie è un vulcano e sbatte la verità in faccia ai buonisti. «Mi dispiace, sono cattivista, sono fascista, dite quello che volete. Ma io sostengo in questo caso – e cito una frase salviniana – prima gli italiani». Sul Covid «non è vero che non c’entra la questione dell’immigrazione. Ci sono immigrati che arrivano approfittando della situazione di non controllo che c’è ora. Oltre a portare quello che portavano prima – cioè disagio economico moltiplicato per mille con la crisi che abbiamo – portano il virus». Maglie: la ... Leggi su secoloditalia

Con un post su Instagram Nicolò Zaniolo prova a gettare acqua sul fuoco delle scorse ore: con la Roma è “come quando ti innamori”, ha scritto, confessando che “amo questa maglia”. Nicolò Zaniolo sta ...

Si riparte dalle origini, lì dove tutto ebbe inizio nel 2000. Sarà infatti il Liceo "Francesca Capece" di Maglie - il luogo in cui cominciò a muovere i primi passi l'evento destinato a diventare l'app ...

