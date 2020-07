Insigne su Giua: “Lo fa sempre il fenomeno contro di noi” (Di giovedì 23 luglio 2020) La partita di ieri tra Parma e Napoli al Tardini è stata decisa da tre rigori concessi dal direttore di gara Giua. Il primo, in particolare, derivante da un presunto fallo del terzino azzurro Mario Rui su Grassi, del Parma. Giua non è nuovo ad arbitraggi quantomeno discussi. Dopo il disastro di Napoli-Lecce, Rizzoli lo aveva fermato, poi è stato reintegrato e ieri ha messo in scena un nuovo show. Proprio sulla recidività del direttore di gara si è espresso Lorenzo Insigne. Le sue parole sono facilmente distinguibili in un video postato su Twitter dall’account Out of context Napoli. Si sente Mario Rui che dice: “Si è fermato lui, che faccio, sparisco? E’ incredibile” E poi il capitano del Napoli, che aggiunge: “Lo fa sempre il ... Leggi su ilnapolista

