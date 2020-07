Houston, abbiamo un problema (tra Usa e Cina) (Di giovedì 23 luglio 2020) Houston abbiamo un problema: è tornata alle stelle la tensione tra Washington e Pechino. Il Dipartimento di Stato americano ha confermato mercoledì di aver ordinato la chiusura – entro 72 ore – del consolato cinese della città texana. La portavoce di Foggy Bottom, Morgan Ortagus, ha dichiarato che la struttura diplomatica sarà chiusa "al fine di proteggere la proprietà intellettuale americana e le informazioni private degli americani". Il Dipartimento di Stato ha inoltre aggiunto che Pechino "si è impegnata per anni in enormi operazioni di spionaggio e influenza illegali" e che "queste attività sono aumentate notevolmente in termini di dimensioni e portata negli ultimi anni". Su una linea agguerrita si è collocato anche il senatore repubblicano della Florida, Marco ... Leggi su panorama

