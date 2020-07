Hankook Ventus: un riferimento da oltre 15 anni (Di giovedì 23 luglio 2020) Il pneumatico estivo Hankook Ventus S1 evo 3 SUV eleva ulteriormente i limiti prestazionali sia sull’asciutto che sul bagnato, a tutto vantaggio della sicurezza e del piacere di guida. Leggi su newsmondo

Al Volante ha realizzato un test fra dieci tipi di pneumatici in misura 225/45 R 17, una dimensione molto comune tra le auto di classe media come la nuova Volkswagen Golf utilizzata per la prova. I 10 ...I pneumatici Hankook Ventus S1 evo 3 ev sono il primo equipaggiamento per Porsche Tycan. Il modello di pneumatico è stato appositamente sviluppato per le necessità del veicolo elettrico della casa di ...