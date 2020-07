Giancarlo Gonella saluta Legacoop Piemonte: “Una realtà unita che saprà affrontare le sfide future” (Di giovedì 23 luglio 2020) Fino all’ultimo giorno è al lavoro nel suo ufficio di via Livorno 49 a Torino. Giancarlo Gonella dopo 14 anni da presidente di Legacoop Piemonte ha annunciato le sue dimissioni per lasciare spazio al rinnovamento generazionale della classe dirigente. Domani all’Environment Park di Torino la Direzione regionale voterà il suo successore. Giancarlo Gonella, ultimo giorno da presidente di Legacoop Piemonte. Come lo sta vivendo?Lo vivo con molta tranquillità. Ormai è tutto pronto per il nuovo presidente e mi fa piacere che sia andato tutto secondo le previsioni. Legacoop Piemonte ha dimostrato il clima di unità che c’è tra i vari settori concordando sul ... Leggi su nuovasocieta

