Giallo sulla foto della Boschi in yacht: "C'è assembramento". E sparisce dal web (Di giovedì 23 luglio 2020) Carlo Lanna Uno foto di Maria Elena Boschi in barca a Ischia sembra essere stata cancellata dai social ma le critiche non tardano arrivare e scoppia la bufera C’è aria di vacanze. Con l’arrivo delle belle giornate e la fine del lockdown, tutti (compresi i politici del nostro paese) stanno cercando di riacciuffare un po’ della loro quotidianità. E con le alte temperature in molti si rifugiano in barca o tra le spiagge italiane. Come è accaduto a Maria Elena Boschi. La capogruppo di Italia Viva alla Camera, di recente, si è goduta una giornata di relax al mare, più precisamente su uno yatch che ha solcato il mare cristallino dell’isola di Ischia. A testimoniarlo è stata una ... Leggi su ilgiornale

agenziaimpress : Allerta #meteo. Codice giallo per #temporali sulla #Toscana #previsioni - IlFriuli : Sul Fvg arrivano i temporali, scatta l’ #allertameteo. Da questa notte e per tutta la giornata di venerdì 24 critic… - LOEYIBOPRINT : ha messo il cuore giallo sulla pic CAPITE - DamatoRicardo : RT @DamatoRicardo: Choc al cimitero Flaminio, trova un osso sulla tomba: giallo sui lavori in corso - StefaniaMarine4 : GUERRIERO GIALLO CRISTALLO, KIN 116: il Guerriero Giallo è colui che si prende cura della propria tribù, la cui app… -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo sulla Potenza, precipita dalla scala antincendio della scuola: giallo sulla morte del giovane Il Riformista Le pagelle: Lapadula ruggisce e tiene vivo il Lecce. E che giocata di Tachtsidis!

Il Lecce è ancora vivo. Contro il Brescia i giallorossi si impongono 3 a 1 grazie alle reti di uno scatenato Lapadula (doppietta in 45') e Saponara. Con una formazione ancora decimata, Liverani riesce ...

Codice giallo in Toscana per temporali dal pomeriggio di giovedì 23 alle 20 di venerdì 24 luglio

A diffondere l'allerta, di codice giallo, è la Soup -Sala operativa unificata della ... sui versanti emiliano-romagnoli), oltre a fenomeni temporaleschi isolati, anche sulle zone interne orientali.

Il Lecce è ancora vivo. Contro il Brescia i giallorossi si impongono 3 a 1 grazie alle reti di uno scatenato Lapadula (doppietta in 45') e Saponara. Con una formazione ancora decimata, Liverani riesce ...A diffondere l'allerta, di codice giallo, è la Soup -Sala operativa unificata della ... sui versanti emiliano-romagnoli), oltre a fenomeni temporaleschi isolati, anche sulle zone interne orientali.