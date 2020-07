Gasperini: “Se lotti per lo scudetto e arrivi secondo magari sei il primo dei perdenti. Non è il nostro caso” (Di giovedì 23 luglio 2020) Il tecnico dell’Atalanta, Gasperini, ha parlato in conferenza stampa anche in riferimento alle parole di Conte di ieri sera. Ecco quanto dichiarato: “In questo momento siamo al secondo posto, sarebbe un grandissimo risultato per noi. Per chi lotta per lo scudetto magari è essere il primo dei perdenti ma noi non siamo mai arrivati secondi e per questo sarebbe bello. Ci proveremo in tutti i modi, sarebbe un grande successo”. FOTO: Twitter ufficiale Atalanta L'articolo Gasperini: “Se lotti per lo scudetto e arrivi secondo magari sei il primo dei perdenti. Non è il nostro caso” proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

