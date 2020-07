Fiorentina, Iachini: "Rammarico per le occasioni sprecate" (Di giovedì 23 luglio 2020) MILANO - Deve ringraziare Terracciano , ormai un amuleto per la Fiorentina , dopo il pareggio in casa dell' Inter . Beppe Iachini ha commentato così lo 0-0 di San Siro: " Siamo venuti qui e all'inizio ... Leggi su corrieredellosport

unodikapalle : In questa foto è spiegato bene anche ai più scettici perché Beppe Iachini resterà l'allenatore della Fiorentina anc… - infoitsport : Fiorentina, Commisso: 'Terracciano super a San Siro. Con Iachini siamo la difesa numero uno della Serie A' - infoitsport : Fiorentina, Iachini: 'Peccato, alla fine potevamo anche vincerla. Inter una grande squadra' - zazoomblog : Inter-Fiorentina Commisso: “Con Iachini siamo diventati la difesa numero uno del campionato” - #Inter-Fiorentina… - zazoomblog : Inter-Fiorentina Iachini: “Partita aperta. Siamo rammaricati potevamo anche vincere” - #Inter-Fiorentina #Iachini:… -