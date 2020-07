Carabinieri arrestati, Ilaria Cucchi: “Basta parlare di singole mele marce, i casi stanno diventando troppi. Il problema è nel sistema” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Un fatto enorme e gravissimo che ricorda la vicenda di mio fratello Stefano”. Ilaria Cucchi, sorella di Stefano che fu arrestato da Carabinieri che lo scorso novembre sono stati condannati per il suo pestaggio, commenta così l’indagine della Procura di Piacenza che coinvolge alcuni Carabinieri accusati, tra l’altro, di traffico di droga, estorsioni e tortura. “Bisogna andare fino in fondo – ha aggiunto Cucchi – non si facciano sconti a nessuno come hanno dimostrato magistrati coraggiosi nell’indagine sulla morte di Stefano. Basta parlare di singole mele marce, i casi stanno diventando troppi. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano

