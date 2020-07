Arriva il via libera dei medici, Marquez in pista a Jerez (Di giovedì 23 luglio 2020) Jerez DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Quella che fino a ieri sembrava solo un’idea folle, al confine con la boutade, adesso è realtà: Marc Marquez potrà correre domenica il Gran Premio d’Andalusia, a una settimana esatta dall’highside che sullo stesso circuito di Jerez de la Frontera gli era costato la frattura dell’omero destro. Faceva sul serio il Cabroncito martedì scorso a Barcellona quando, dopo l’intervento effettuato dal professor Xavier Mir, aveva espresso il desiderio di tornare subito in sella visto che il nervo radiale non era stato danneggiato. Un desiderio che inizialmente sembrava irrealizzabile: alla Honda non si erano voluti sbilanciare sui tempi di recupero e la più rosea delle previsioni riguardava un possibile rientro a Brno il 7 agosto. E ... Leggi su ilcorrieredellacitta

lecco_notizie : Basket femminile. Altro colpo per la Lecco Basket Woman, arriva Romanò - AnselmoDelDuca : RT @BiondoNik: L'avvocato del Popolo mette il segreto di Stato perché il popolo non sappia cosa si è detto al Comitato tecnico-scientifico.… - CorriereCitta : Arriva il via libera dei medici, Marquez in pista a Jerez - zazoomblog : Arriva il via libera dei medici Marquez in pista a Jerez - #Arriva #libera #medici #Marquez - nestquotidiano : Arriva il via libera dei medici, Marquez in pista a Jerez -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva via In via Caccialupo arriva una stazione mobile al posto della Levante sotto sequestro piacenzasera.it L’Italia continua a regalare ettari di suolo al cemento

Tra le città è la capitale ad avere la maglia nera del consumo di suolo, con un incremento di suolo artificiale di 108 ettari, Roma si conferma il comune italiano con la maggiore quantità di ...

Calciomercato Inter, via due top player | Doppio colpo dal Chelsea

Arriva la bomba di mercato Inter. I nerazzurri potrebbero piazzare il doppio colpo in entrata dal Chelsea con due cessioni: nel mirino Kante ed Emerson Palmieri L’Inter cambierà probabilmente volto in ...

Tra le città è la capitale ad avere la maglia nera del consumo di suolo, con un incremento di suolo artificiale di 108 ettari, Roma si conferma il comune italiano con la maggiore quantità di ...Arriva la bomba di mercato Inter. I nerazzurri potrebbero piazzare il doppio colpo in entrata dal Chelsea con due cessioni: nel mirino Kante ed Emerson Palmieri L’Inter cambierà probabilmente volto in ...