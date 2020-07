Appuntamenti macroeconomici del 23 luglio 2020 (Di giovedì 23 luglio 2020) (Teleborsa) – Giovedì 23/07/2020 08:00 Germania: Indice GFK (atteso -5 punti; preced. -9,4 punti) 08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (atteso 85 punti; preced. 77 punti) 14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 1,3 Mln unità; preced. 1,3 Mln unità) 16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -12 punti; preced. -14,7 punti) 16:00 USA: Leading indicator, mensile (atteso 2,1%; preced. 2,8%) 16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 47 Mld piedi cubi; preced. 45 Mld piedi cubi) Leggi su quifinanza

