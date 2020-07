Annamaria piena di rabbia | Falò di confronto immediato a Temptation Island (Di venerdì 24 luglio 2020) Annamaria sembra ormai stanca delle continue mancanze di rispetto del suo fidanzato Antonio e decide quindi di prendere in mano la situazione. Cosa è successo durante la puntata di Temptation Island? La fidanzata di Antonio non sopporta più le sue continue mancanze di rispetto arrivando al punto di prendere in mano la situazione. Durante il … L'articolo Annamaria piena di rabbia Falò di confronto immediato a Temptation Island proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

random_elle : La misura di Annamaria è colma is the new sono piena #TemptationIsland - sigirasole : Annamaria è piena così #TemptationIsland - MartyMorana : RT @Iperborea_: Antonio che sbaglia a parlare e Annamaria piena di vergogna perché è stato corretto dai sottotitoli. Punto più alto della s… - annamaria_ff : RT @elenabonetti: La Camera ha appena approvato all'unanimità l'assegno unico e universale. Un momento storico per il Paese e la politica,… - annamaria_ff : RT @ItaliaViva: Approvato all'unanimità l'assegno unico e universale. È un momento storico per il Paese e per la politica, che con un voto… -